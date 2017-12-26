В СК связали "вбросы" о реформе ведомства с успехами следствия

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Официальный представитель СК России Светлана Петренко считает, что слухи о якобы готовящейся реформе ведомства в 2018 году связаны с эффективной работой следствия, которая может не всем нравиться.

"Вброс очередной просто-напросто. Может быть, кому-то не нравится эффективность нашей работы", — сказала она в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента якобы рассматривают проект о реструктуризации Следственного комитета и разделении его полномочий между Генпрокуратурой и МВД. Позднее эту информацию опровергли и в СК, и в МВД.