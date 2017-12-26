Эксперты: тигр, который ловит собак под Хабаровском, либо болен, либо молод

ХАБАРОВСК, 26 дек — РИА Новости. Тигру, которого сейчас отлавливают под Хабаровском специалисты оперативной группы, требуется помощь, потому что он либо болен, либо молод, сообщает центр "Амурский тигр".

На прошлой неделе жители сел Благодатное и Князе-Волконское Хабаровского края сообщили, что в окрестностях появился тигр и начал охотиться на собак. Тигра отогнали в заказник Хехцирский, но он вернулся. Росприроднадзор разрешил изъять хищника из природы. Специалисты оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными Минприроды Хабаровского края и центра "Амурский тигр" приступили к отлову тигра.

"По всей видимости, у тигра проблемы. По какой-то причине он вынужден перейти на питание домашними животными. В остальном ведет себя адекватно, при появлении людей сразу уходит и не проявляет агрессии. Не стоит "демонизировать" хищника: всем ясно, что если бы тигр был настроен враждебно к человеку, то сразу бы напал. Пока специалисты склоняются к версии, что вынужденные охоты на домашних питомцев связаны с болезнью или травмами, или с тем, что он тигренок-подросток", — приводятся в сообщении слова гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

По его мнению, еще одной причиной нападения на собак в селах может быть недостаток пропитания в лесу. В ночь с 25 на 26 декабря тигр задрал собаку в поселке Благодатное.

"Тигр продолжает регулярно таскать собак из обоих поселков, причем преимущественно тех, что находятся на цепи. По поведению мы предполагаем, что это либо молодой тигр, либо больной. Так как собак он иногда не додавливает, бросает жертву и уходит, будучи даже не пуганным человеком", — приводятся в сообщении слова начальника отдела Минприроды края Юрия Колпака.

Минприроды Хабаровского края обратилось к местным жителям с просьбой соблюдать правила поведения в ареале амурского тигра, а также спрятать собак в помещение. Однако, со слов специалистов, на вторую просьбу мало кто отреагировал. Недисциплинированное поведение местного населения мешает поимке тигра, так как при наличии пищи на выставленные "ловушки" хищник не реагирует.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.