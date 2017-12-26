Под Иваново объявили сбор средств для жильцов частично рухнувшего дома

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Администрация Юрьевецкого района Ивановской области объявила сбор средств для жителей дома, где обрушился подъезд, сообщает во вторник райадминистрация.

По данным МЧС, в Юрьевце в минувшую пятницу в 6.15 мск обрушилась внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома № 33а по улице Пушкина. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры, никто не пострадал. Обрушение произошло в два этапа: сначала рухнул угол дома, затем — межэтажные перекрытия.

Дом был обследован с помощью мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", по предварительным результатам технического исследования, дом является непригодным к проживанию. Однако, как уточнили в МЧС, для полного признания необходимо провести ряд дополнительных процедур. В доме на момент обрушения находились 54 человека, детей не было. В пункте временного размещения остаются 25 человек, остальные жильцы дома временно переселились к родственникам.

"Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области объявляет сбор добровольных пожертвований, для жителей пострадавших от обрушения дома по улице Пушкина дом 33а", — говорится в сообщении.

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СК возбудил дело по факту обрушения части дома по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", которая предусматривает до двух лет лишения свободы. По информации СК, жильцы дома уже обращались в управляющую компанию из-за трещин на стенах здания, и в сентябре УК проводила работы по укреплению несущих конструкций дома.