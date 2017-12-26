Под Иваново объявили сбор средств для жильцов частично рухнувшего дома

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Администрация Юрьевецкого района Ивановской области объявила сбор средств для жителей дома, где обрушился подъезд, сообщает во вторник райадминистрация.
По данным МЧС, в Юрьевце в минувшую пятницу в 6.15 мск обрушилась внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома № 33а по улице Пушкина. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры, никто не пострадал. Обрушение произошло в два этапа: сначала рухнул угол дома, затем — межэтажные перекрытия.
Дом был обследован с помощью мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", по предварительным результатам технического исследования, дом является непригодным к проживанию. Однако, как уточнили в МЧС, для полного признания необходимо провести ряд дополнительных процедур. В доме на момент обрушения находились 54 человека, детей не было. В пункте временного размещения остаются 25 человек, остальные жильцы дома временно переселились к родственникам.
"Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области объявляет сбор добровольных пожертвований, для жителей пострадавших от обрушения дома по улице Пушкина дом 33а", — говорится в сообщении.