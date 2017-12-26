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Общество

В Мосгордуме обсуждают ситуацию с частными пансионатами после пожара

18:4226.12.2017
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© Фото : предоставлено МосгордумойЗдание Московской городской думы. Архивное фотоЗдание Московской городской думы. Архивное фото
© Фото : предоставлено Мосгордумой

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы обсуждают ситуацию с неконтролируемостью частных пансионатов и могут принять законодательные меры после пожара в учреждении для престарелых "Теплые беседы" в деревне Картмазово, сообщил РИА Новости депутат столичного парламента Алексей Мишин.

Пожарная сигнализация. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пожар в пансионате для престарелых в новой Москве: пострадали 23 человека

В частном пансионате для пожилых дюлей в деревне Картмазово в новой Москве 19 декабря произошел пожар. Как сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения столицы, при пожаре пострадали 23 человека. По данным СК, пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были госпитализированы, всем остальным помощь была оказана на месте.

Как отметил депутат, в данный момент за безопасность частных пансионатов несут ответственность непосредственно сами пансионаты. "Что касается государственных бюджетных учреждений, я вам могу сказать как бывший директор одного из пансионатов, естественно, у нас постоянные проверки проходят, и любое ГБУ должно иметь соответствующую пожарную сигнализацию, в штате должен быть обязательно сотрудник, который отвечает за безопасность того или иного учреждения. В Москве на это выделяют огромные деньги", — сказал Мишин.

Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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По его словам, в частных учреждениях такая система проверки и контроля до сих пор не выстроена. "Поэтому то, что происходит у нас в одном месте, в другом, в третьем, это в принципе ситуация, которая связана с неконтролируемостью данных учреждений. И более того, мы с вами понимаем, что допустим, по этому учреждению, может быть, никто и не знал и не представлял, что там за забором находится пансионат для пожилых людей. Поэтому контроль здесь пока очень непрозрачный", — отметил он.

Он сообщил, что сейчас обсуждается вопрос внесения изменений на законодательном уровне. "С коллегами общаюсь, с депутатами Московской городской думы, что они здесь думают. Исходя из логики, исходя из здравого смысла, да, конечно, нужно менять эту ситуацию. Потому что все учреждения, которые предоставляют социальные услуги населению города Москвы, они должны так или иначе быть учтены", — сказал депутат.

Полиция и скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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После пожара в пансионате в новой Москве госпитализировали пятерых человек
Парламентарий также уточнил, что согласно новому закону 442 о социальном обслуживании, любое частное предприятие может оказывать услуги абсолютно легально, но оно должно войти в список или реестр поставщиков услуг. "То есть в принципе на данный момент частникам ничто не мешает войти в этот реестр, но для этого они должны предоставить список необходимых документов, показать, где они предоставляют услуги, точнее где они предполагают предоставлять услуги, и в общем-то, в дальнейшем быть в спектре контроля, в спектре проверки, как они оказывают услуги. Потому что качество услуг, оно на первом месте", — отметил Мишин.

По его словам, до Нового года вряд ли депутатами будут предприняты какие-то конкретные меры. "Эта тема, конечно же, всколыхнула внимание депутатов, конечно же, это требует обсуждения", — добавил собеседник агентства.

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