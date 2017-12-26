Возобновлено движение по Транскавказской магистрали

ПЯТИГОРСК, 26 дек — РИА Новости. Транскавказская магистраль, соединяющая Россию и Южную Осетию, открылась для движения после непогоды, сообщает главное управление МЧС по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в субботу из-за непогоды были закрыты Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль.

"С 16.00 вторника разрешено движение по Транскаму в обоих направлениях без ограничений. Такое решение было принято в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств. В настоящее время дорога расчищена и не представляет опасности для участников движения. Однако в горных районах Северной Осетии сохраняется лавинная опасность", — говорится в сообщении.

Как отметили в республиканском управлении МЧС, Военно-Грузинская дорога остается закрытой для движения.