МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новая радиолокационная система, необходимая для обеспечения безопасности полетов самолетов, начнет работать в аэропорту Петрозаводска в 2018 году, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, находящийся в Карелии с рабочей поездкой, во вторник проинспектировал окончание хода работ по монтажу одного из объектов радиолокационной системы – глиссадного радиомаяка, необходимого для формирования траектории снижения заходящих на посадку воздушных судов. Работы по модернизации и реконструкции аэропорта "Петрозаводск" ведутся в рамках подготовки к предстоящему в 2020 году 100-летию Республики Карелия.

"Главная задача – обеспечить безопасность и всесезонность полетов. Все граждане, которые прилетают в наш аэропорт, должны быть уверены, что при любой погоде им гарантируется безопасность. Для нас очень важно обеспечить и соответствие нашего аэропорта международным стандартам", — отметил Нургалиев, слова которого цитируются в сообщении.

Все работы по первому этапу обеспечения безопасности идут в срок – закончить монтаж радиомаяка планировалось до 20 декабря, отмечается в сообщении. В настоящее время на объекте проводятся летные проверки: выделяется самолет-лаборатория, который оценивает параметры пригодности объекта. "От результатов испытаний будет зависеть срок ввода объекта в эксплуатацию. Предположительно, экипажи самолетов, подлетая к Петрозаводску, начнут пользоваться новой радиолокационной системой уже в конце января будущего года", — говорится в сообщении.

Второй, курсовой радиомаяк планируется смонтировать в марте 2018 года, бетонная площадка для его установки уже готова. Это оборудование используется пилотами задолго до подлета к посадочной полосе и передает информацию для управления воздушным судном относительно посадочного курса при выполнении захода на посадку до высоты принятия решения.

Нургалиев возглавляет рабочую группу по развитию моногородов, действующую в составе государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Госкомиссию возглавляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В ходе нынешней поездки Нургалиев проведет ряд совещаний по вопросам социально-экономического развития региона.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия была образована в 2013 году президентским указом. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.

Кроме того, приоритетом деятельности госкомиссии является координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карелии в проведении в регионе эффективной социально-экономической, промышленной, научно-технологической и инновационной политики.