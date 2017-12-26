МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о выделении регионам почти 21,5 миллиарда рублей на выплаты по первому ребенку в рамках новых демографических мер, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Будем реализовывать тот пакет демографических мер, который только что был объявлен (президентом России) Владимиром Владимировичем (Путиным). Хочу вам сказать, что на заседании правительства, Владимир Владимирович, только что выделили регионам почти 21,5 миллиарда рублей для тех семей, где появится первый ребенок. Это уже начало работу по пакету", — сказал премьер-министр на встрече президента РФ с правительством.

Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.

Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.