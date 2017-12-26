Путин призвал выдержать заложенные параметры по зарплатам бюджетников

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Власти России должны выдержать заложенные параметры по зарплатам бюджетников, они не должны снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этой связи, мы обсуждали этот вопрос с министром финансов, и министерство финансов тоже согласно, нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время или окончательно должны быть достигнуты в 2018 году, по уровню заработной платы в бюджетной сфере", — заявил Путин на заседании правительства.

Он подчеркнул, что речь идет о доходах преподавателей школ и вузов, врачей.

"Очень быстро и незаметно можно уйти вниз, если не обращать на это постоянного внимания. Во всяком случае параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы", — сказал глава государства.