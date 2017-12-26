В "Артеке" откроют кафедру "Детской дипломатии"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. В международном детском центре "Артек" откроют кафедру "Детская дипломатия" и положат традицию проведения ежегодной "Школьной модели ООН", сообщает пресс-служба лагеря.

Решение приняли во вторник в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между "Артеком", Дипломатической академией МИД РФ, Фондом поддержки "Артека", Ассоциацией представителей дипломатического, научного и культурного сообщества "Дипломатический клуб" и средней школой-интернатом МИД РФ. Церемония прошла в Дипломатической академии МИД России.

"Соглашение предусматривает реализацию образовательных, профессионально ориентированных просветительских проектов в МДЦ "Артек", участие в них студентов Дипломатической академии, экспертно-консультационное содействие международной деятельности "Артека", а также открытие в детском центре кафедры "Детская дипломатия" и проведение ежегодной "Школьной модели ООН" в "Артеке", — говорится в сообщении.

В приветственном письме к участникам церемонии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в непростой ситуации в международных делах молодежная дипломатия способствует поддержанию дружбы, доверия и взаимопонимания между народами.

"В министерстве иностранных дел будут и впредь прилагать все необходимые усилия в целях наращивания обменов между молодыми россиянами и их зарубежными сверстниками", — подчеркнул министр.

Лавров уверен, что реализация соглашения на площадке "Артека" будет содействовать воспитанию подрастающего поколения в духе духовно-нравственных идеалов, общих для основных мировых религий, культур, цивилизаций.

"Убежден, что ваша совместная деятельность будет плодотворной, поможет осуществить востребованные гуманитарные программы, направленные, в том числе, на укрепление международных позиций русского языка и российской культуры", – заключил министр.