Путин поручил кабмину завершить исполнение майских указов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить работу над исполнением ряда майских указов в 2018 году.

"Конечно, нужно, я сейчас об этом сказал, завершить исполнение майских указов. По некоторым из них работа должна быть закончена в 2018 году", — заявил Путин на заседании правительства.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента РФ, исполняя свои предвыборные обещания. Указы содержали параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.