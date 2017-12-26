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Общество

Вопрос притравочных станций вынесут на обсуждение Госдумы, заявил Володин

15:2326.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вопрос контактных притравочных станций, закон о запрете которых во вторник отклонил Совет Федерации, вновь вынесут на рассмотрение Госдумы после обсуждения в согласительной комиссии, заявил один из авторов документа, спикер ГД Вячеслав Володин.

Собака породы дратхаар во время комплексных состязаний подружейных собак. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Совфед отклонил закон о запрете контактных притравочных станций
Совет Федерации на заседании во вторник отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете контактных притравочных станций, где натаскивают охотничьих собак для дальнейшей охоты. Сенаторы сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли. Они также проголосовали за создание согласительной комиссии. Документ был разработан группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Мы последовательно работаем над гуманизацией законодательства в сфере обращения с животными, изменением восприятия обществом проблемы живодерства и воспитания гуманного отношения к животным", — заявил Володин, комментируя решение Совфеда.

По его словам, депутаты проводят последовательную позицию, которую активно обсуждают со всеми заинтересованными сторонами. Он также подчеркнул, что ситуация, при которой поощряется живодерство, неприемлема.

"Мы услышали аргументы коллег из Совета Федерации — у них свой взгляд на регулирование вопросов, связанных с работой притравочных станций. У нас есть возможность обсудить разногласия в рамках согласительной комиссии. Мы воспользуемся этой возможностью, а затем — вынесем это на обсуждение Государственной Думы", — заключил он.

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Sara Rabi
барские забавы ...
15:57
26.12.2017
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