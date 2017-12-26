В Северо-Кавказском округе определены финалисты конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. 26 декабря стали известны имена финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" из регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба конкурса.

С 10 по 13 декабря в Пятигорске проходил окружной полуфинал. 30 участников успешно прошли испытания, из них 19 человек представляют Ставропольский край, 5 человек — Республику Северная Осетия — Алания, 3 человека — Республику Дагестан, 2 человека — Кабардино-Балкарскую Республику и 1 человек — Чеченскую Республику.

С 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве пройдут полуфиналы для Приволжского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.