В Северо-Кавказском округе определены финалисты конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. 26 декабря стали известны имена финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" из регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба конкурса.
С 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве пройдут полуфиналы для Приволжского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.
Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.
Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.