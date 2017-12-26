В СФ поддержали идею освободить работающих студентов от страховых взносов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал предложение главы Минтруда Максима Топилина об освобождении работающих студентов от страховых взносов.

Минтруд рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов, сообщил ранее министр.

"Реализация исполнительными органами мер по освобождению студентов от страховых взносов позволит повысить занятость молодежи. Введение предлагаемой льготы является важным механизмом поддержки студентов, совмещающих обучение в высших учебных заведениях с практической деятельностью", — подчеркнул Клишас.