Совфед одобрил закон о животных, являющихся вещдоками по уголовному делу

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, определяющий порядок распоряжения животными, признанными вещественными доказательствами в уголовном деле, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания.

Авторы законопроекта отвечали, что с учетом специфики содержания животных — вещественных доказательств, сейчас фактически исключается иной способ распоряжения ими, кроме реализации или уничтожения, это нельзя назвать гуманным по отношению к животным, поэтому представляется необходимым совершенствование положений Уголовно-процессуального кодекса.

Закон устанавливает, что животные, признанные вещественными доказательствами в уголовном деле, должны в установленном правительством порядке безвозмездно передаваться для содержания или разведения. Это относится к животным, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания и при условии невозможности возвращения их законному владельцу или передачи на хранение в предусмотренном правительством порядке.

Закон позволит регламентировать порядок распоряжения животными в рамках уголовного процесса, тем самым он поможет предотвратить негативную практику реализации добытых преступным путем животных или их уничтожения, с последующим извлечением выгоды. Изменения направлены на устранение существующего пробела в законодательстве и будут способствовать сохранению объектов животного мира, отмечают разработчики.