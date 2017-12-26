Коммунальные службы Москвы третьи сутки ликвидируют последствия снегопада

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Коммунальные службы третьи сутки подряд продолжают ликвидировать последствия продолжительного снегопада в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В Москве, начиная с воскресенья, выпало до 12 сантиметров снега. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки может выпасть еще 2-3 сантиметра", — рассказал Бирюков.

По его словам, в Москве в круглосуточном режиме продолжаются работы по механизированной и ручной уборке и вывозу снега с улично-дорожной сети и других городских территорий, очистке кровель от снега и наледи.

"В 11.00 колонны специализированной техники вышли на сплошное прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, дворов и парковок с последующей противогололедной обработкой", — добавил заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в уборке города задействованы более 9 тысяч единиц специализированной техники и почти 45 тысяч рабочих, занятых в уборке дворовых территорий, дорог, очистке кровель.

"Все предприятия комплекса городского хозяйства в условиях снегопада продолжают работать в усиленном режиме", — подчеркнул Бирюков.