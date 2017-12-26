В Госдуму внесли законопроект о контрольных закупках алкоголя

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Члены Совета Федерации Александр Башкин, Игорь Каграманян и Дмитрий Шатохин внесли в Госдуму законопроект о контрольных закупках алкогольной продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ устанавливает, что при осуществлении государственного надзора за соблюдением особых требований к розничной продаже алкогольной продукции уполномоченный орган исполнительной власти вправе проводить контрольные закупки такой продукции. При этом нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции предлагается отнести к основаниям проведения внеплановой проверки.

В соответствии с законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, (надзора) и муниципального контроля", контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых лиц, в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи.

Сенаторы считают, что существующая система контрольной деятельности за розничной продажей алкоголя "не в полной мере ориентирована" на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, влекущих реальное причинение вреда, например, подтверждение фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, фактов продажи алкоголя в запрещенное время и так далее. Ведь при проверке лицензирующим органам необходимо обязательно предварительно уведомить проверяемую сторону о проведении проверки, указав точное время и цель проверки. "Это позволяет субъекту проверки заведомо приостановить нарушение в момент проверки и возобновить его после окончания, в подавляющем большинстве случаев избежав ответственности и беспрепятственно продолжить нарушение закона", — отмечают разработчики.

"В этой связи предлагается наделить лицензирующий орган возможностью осуществлять контроль соблюдения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции в форме контрольной закупки, которая представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения лицензиатом обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции потребителям", — поясняют они.

Поскольку розничную торговлю алкогольной продукцией лицензируют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, законопроект позволяет повысить возможности российских регионов в деятельности по контролю за чистотой и безопасностью российского алкогольного рынка, подчеркивают сенаторы.