В Госдуму внесли законопроект о контрольных закупках алкоголя

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Члены Совета Федерации Александр Башкин, Игорь Каграманян и Дмитрий Шатохин внесли в Госдуму законопроект о контрольных закупках алкогольной продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В соответствии с законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, (надзора) и муниципального контроля", контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых лиц, в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи.
"В этой связи предлагается наделить лицензирующий орган возможностью осуществлять контроль соблюдения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции в форме контрольной закупки, которая представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения лицензиатом обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции потребителям", — поясняют они.
Поскольку розничную торговлю алкогольной продукцией лицензируют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, законопроект позволяет повысить возможности российских регионов в деятельности по контролю за чистотой и безопасностью российского алкогольного рынка, подчеркивают сенаторы.