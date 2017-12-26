Совфед одобрил закон о раздельном сборе мусора

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов.

В законе уточняются понятия "сбор отходов", "накопление отходов", "отходы от использования товаров". Территориальные схемы обращения с отходами перед их утверждением должны будут проходить процедуру общественного обсуждения. Также устанавливаются требования к площадкам накопления отходов.

Регионы должны будут проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций.

Документ предоставит регионам более широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, 21 субъект РФ уже выбрал единого регионального оператора. "В 2018 году все субъекты России должны перейти на новый порядок обращения с отходами", — сказал замминистра.

В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила недоумение такими скромными цифрами. "Из 85 регионов только 21 выбрал единого оператора. Это еще не решение вопроса", — сказала сенатор. Она напомнила, что базовый закон был принят три года назад.

"Когда все заработает? Когда будут определены места свалок, проведена рекультивация почвы?", — выразила недоумение Матвиенко.

В результате обсуждения сенаторы поручили профильному комитету Совфеда по природопользованию вести мониторинг принятого закона.