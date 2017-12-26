Путин во вторник встретится с вдовой летчика Пешкова и его детьми

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с вдовой Героя России летчика Олега Пешкова и его детьми, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Российский Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над сирийской территорией и упал в 4 километрах от границы с Турцией. Пилот Олег Пешков во время катапультирования был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролировали сирийские туркмены. Погибшему летчику было присвоено звание Героя России.

"Президент сегодня встретится с вдовой Героя России, летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга. Встретится с вдовой, с Геленой Юрьевной Пешковой, и также с детьми — дочерью и сыном Героя", — сказал Песков.