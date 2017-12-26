Топилин пояснил, как получить новые пособия при рождении близнецов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин разъяснил, как можно будет получить новые пособия на первого и второго ребенка в случае рождения близнецов.

Ранее министр уже говорил, что при рождении двойни или близнецов, "дети одновременно не рождаются… все равно кто-то первый, а кто-то второй", первый получает первое пособие на первого ребенка, а второй — на второго, из разных источников.

Деньги на пособия семьям, в которых появился второй ребенок, будут выделять за счет средств материнского капитала. Его размер будет ежемесячно уменьшаться на сумму этой выплаты.

По словам министра, по выплатам первому ребенку матери будут обращаться в органы социальной защиты. По второму — в территориальные органы Пенсионного фонда России. Кроме того, можно обратиться в МФЦ по обеим выплатам.

"Если это близнецы первые, если в семье ещё не было детей, а доходы ниже, чем полтора прожиточных минимума, то родители могут обращаться, по первому ребёнку в органы соцзащиты, по второму — в пенсионный фонд одновременно с материнским капиталом", — сказал Топилин.

Он добавил, что необязательно брать пособие на второго ребёнка, каждая семья должна сама принимать решение о том, какой программой воспользоваться. "Может быть, они примут решение не получать выплаты из материнского капитала, только на первого ребёнка получить пособия, а материнский капитал направят в ипотеку, тем более, будет работать ставка 6%", — отметил министр.

Ввести в России ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка ранее предложил президент Владимир Путин. Право получить эти деньги есть у граждан РФ, постоянно проживающих в стране. Финансовую поддержку окажут семьям, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.