Военной полиции могут дать право привлекать к ответственности за курение

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым наделяет военную полицию правом привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкоголя в запрещенных местах и за употребление наркотиков.

Законопроект предлагает наделить должностных лиц военной полиции полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые касаются нарушения установленного запрета на курение на отдельных территориях и в помещениях, нарушения запрета на распитие алкоголя в запрещенных местах, либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, одурманивающих веществ в общественных местах, а также появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Сотрудники военной полиции также наделяются полномочиями составлять протоколы, касающиеся незаконного оборота наркотиков, употребления наркотиков без назначения врача, а кроме того сможет составлять административные протоколы о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков, по статье о невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя, по статье о даче заведомо ложных показаний свидетелем.

Отмечается, что наделение военной полиции правом привлекать военнослужащих к административной ответственности, либо составлять протоколы необходимо для дальнейшего привлечения этих военнослужащих к дисциплинарной ответственности.