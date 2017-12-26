МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым наделяет военную полицию правом привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкоголя в запрещенных местах и за употребление наркотиков.
Сотрудники военной полиции также наделяются полномочиями составлять протоколы, касающиеся незаконного оборота наркотиков, употребления наркотиков без назначения врача, а кроме того сможет составлять административные протоколы о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков, по статье о невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя, по статье о даче заведомо ложных показаний свидетелем.
Отмечается, что наделение военной полиции правом привлекать военнослужащих к административной ответственности, либо составлять протоколы необходимо для дальнейшего привлечения этих военнослужащих к дисциплинарной ответственности.