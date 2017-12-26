Онкобольной из Апатитов сделают реконструктивную операцию

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дарью Старикову из Апатитов будет ждать реконструктивная операция через несколько месяцев, сообщил журналистам гендиректор МНИОИ им. П. А. Герцена – филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн.
Он отметил, что в ходе лечения применялись как отечественные дженерики, так и зарубежные препараты.
Каприн также отметил, что в определении лечения участвовали несколько врачей разных профилей, также проводились консультации с зарубежными специалистами. Всего в год через центр проходит около 100-120 пациентов с тем же диагнозом, что и у Дарьи Стариковой.
"Чувствую я себя прекрасно по сравнению с тем, что было в тот момент, когда я только поступила… сейчас в данный момент я планирую поехать домой на новый год, провести время со своей семьей, с дочкой", — рассказала журналистам Дарья Старикова.
Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.