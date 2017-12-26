Онкобольной из Апатитов сделают реконструктивную операцию

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дарью Старикову из Апатитов будет ждать реконструктивная операция через несколько месяцев, сообщил журналистам гендиректор МНИОИ им. П. А. Герцена – филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн.

"Даше проведена операция достаточно большая. Нас ждет еще через несколько месяцев реконструктивная операция, которая уже будет легче, потому что опухоли уже нет. Было проведено несколько курсов химиотерапии", — сказал Каприн.

Он отметил, что в ходе лечения применялись как отечественные дженерики, так и зарубежные препараты.

Каприн также отметил, что в определении лечения участвовали несколько врачей разных профилей, также проводились консультации с зарубежными специалистами. Всего в год через центр проходит около 100-120 пациентов с тем же диагнозом, что и у Дарьи Стариковой.

"Чувствую я себя прекрасно по сравнению с тем, что было в тот момент, когда я только поступила… сейчас в данный момент я планирую поехать домой на новый год, провести время со своей семьей, с дочкой", — рассказала журналистам Дарья Старикова.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.