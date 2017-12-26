Совфед одобрил пожизненное заключение за вербовку террористов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совет Федерации РФ одобрил во вторник закон, ужесточающий наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. Также в Уголовный кодекс РФ вводится понятие "пропаганда терроризма".
Предусматривается, что эти преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
В настоящее время за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Кроме того, закон вводит понятие "пропаганда терроризма". За неё вводится наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
За эти же преступления, совершенные с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.