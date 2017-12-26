Меры по поддержке семей имеют системный характер, заявила Матвиенко

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Принятые сенаторами во вторник законы о выплатах на детей и продлении программы материнского капитала до конца 2021 года имеют системный характер, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила парламентариев за поддержку инициатив президента РФ.

"Эти документы рассчитаны на длительную перспективу, на поддержку семей с детьми. Они положительно повлияют на демографическую ситуацию в стране. Спасибо Владимиру Владимировичу (Путину) за эти инициативы", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что эти законы касаются практически каждой семьи, это системные меры, которые не носят разовый характер.

"Это поддержка семей, детей, которая была предложена президентом, как забота о будущем нашей страны", — подчеркнула спикер.

Присутствовавший на заседании Совфеда глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что весь пакет демографических мер полностью обеспечен бюджетным финансированием. Топилин напомнил, что "весь пакет мер в бюджете на три года предусмотрен в размере на три года 530 миллиардов рублей". Эта сумма включает совершенствование качества оказания медицинской помощи в поликлиниках и больницах.

"На все, что связано с расчётами, которые согласованы с регионами, все в бюджете предусмотрено на все мероприятия, в том числе и те, которые сегодня предлагается вам одобрить — выплаты непосредственно. Ипотечная программа, ясли, детские сады, поликлиники, расширение перечня регионов, где выплачивается пособие на третьего ребёнка, с 50 до 60 — все это также предусмотрено в бюджете", — заявил Топилин.

"На данные законы (о продлении материнского капитала и выделении из него ежемесячных выплат, а также о введении пособия на первого ребенка) в бюджете на трехлетку из этих 530 миллиардов рублей предусмотрено 419,3 миллиарда рублей, они предусмотрены по годам", — заявил министр.

"Я уже сказал о том, что если будут какие-то изменения в ходе года или при подготовке бюджета уже на 2019-2020 годы, будем это уточнять. Программа стартует, ей нужно дать хороший старт, и мы будем цифры менять. Но все, что связано с расчётами, которые согласованы с регионами, все в бюджете предусмотрено на все мероприятия", — подчеркнул Топилин.