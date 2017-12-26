МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России рассмотрит во вторник законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя, следует из повестки заседания кабинета министров.
Проект далее дает аккредитованным представителям СМИ возможность бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации.
Он также определяет протокольный маршрут как путь следования транспортного средства по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включённых в списки FIFA, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения.
Законопроект был одобрен правительственной законопроектной комиссией 25 декабря.