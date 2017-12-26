Правительство обсудит безвизовый въезд на Чемпионат мира по карте зрителя

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России рассмотрит во вторник законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя, следует из повестки заседания кабинета министров.

"Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата", — говорится в материалах.

Проект далее дает аккредитованным представителям СМИ возможность бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации.

Он также определяет протокольный маршрут как путь следования транспортного средства по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включённых в списки FIFA, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения.

Законопроект был одобрен правительственной законопроектной комиссией 25 декабря.