МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Находчивые люди без собственного жилья предлагают одиноким пенсионерам тепло, уход и заботу в обмен на квартиру. На первый взгляд, в выигрыше остаются все: пожилые люди надеются на благополучную старость, а плательщики ренты — на свой угол. Однако в реальности нередко все заканчивается банальной мошеннической схемой. Чаще страдают старики. Доходит до того, что их попросту убивают, и не только за квадратные метры, но и просто за денежные сбережения. О том, как устроен механизм оформления пожизненной ренты и сколько стоит жизнь пенсионера, разбиралось РИА Новости.

Мучения блокадницы

Старейшего сотрудника Мариинского театра, 93-летнюю Нину Мацину, пережившую блокаду, убили в ноябре 2017-го. Пенсионерку задушили прямо в ее собственной однокомнатной квартире. Предполагаемым организатором расправы оказалась сотрудница благотворительной организации "Ева" Галина Гусейнова. Женщина ухаживала за пенсионеркой: готовила, убирала, вела беседы о театре и искусстве. А потом у нее созрел план убийства. По версии следствия, решилась она на это из корыстных побуждений.

На совершение преступления соцработница подбила двух мужчин. Было известно, что однажды у Мациной уже украли 16 тысяч долларов, поэтому посторонним двери она бы не открыла.

Гусейнова это знала и сообщников впустила сама. Один из мужчин душил блокадницу, второй следил за обстановкой на лестничной клетке. Гусейнова в это время нашла кредитную карточку, на которой лежало почти два миллиона рублей, и фото с автографом Шаляпина. Однако пин-код от карточки спросить забыла.

Тело Мациной обнаружили соседи — почувствовали запах газа. Следователи первым делом опросили сиделку, но она свою причастность к убийству не признавала. Однако доказательств было более чем достаточно: камеры видеонаблюдения во дворе зафиксировали злоумышленников.

Смертный приговор

Однако преступники охотятся не только за деньгами и драгоценностями одиноких стариков, но и за их квартирами. Причем чаще всего мошенники отбирают жилье официально, прикидываясь риелторами.

Популярным способом обмана стало заключение с пожилым человеком договора пожизненной ренты.

Пенсионерка Тамара Хохрякова жила в квартире в Сокольниках. И умерла прямо у дверей своего дома в 2014 году: неизвестный мужчина вколол ей в ногу сильнодействующий препарат. Перед смертью женщина успела позвонить соседке в дверь и рассказать о случившемся. С помощью камер видеонаблюдения предполагаемого убийцу быстро опознали. Им оказался бизнесмен Виталий Студеникин. Помогал ему сообщник.

Позже выяснилось, что незадолго до гибели пенсионерка заключила договор пожизненной ренты со Студеникиным. Согласно документам, он должен был сразу же перечислить женщине около миллиона рублей и оплачивать коммунальные платежи за квартиру Хохряковой, пока та не умрет. После смерти квартира переходила в собственность предпринимателя.

Незадолго до нападения на Хохрякову подобный случай произошел в Подмосковье. К пенсионеру пришел рабочий, чтобы проверить счетчики, и попытался напасть на мужчину — он тоже хотел сделать укол. Хозяин дома смог отбиться от злоумышленника. До этого он оформил договор пожизненной ренты с тем же Студеникиным.

По информации следствия, риелтор находил одиноких пенсионеров через общественные и благотворительные организации. Он выбирал стариков преимущественно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями либо имеющих проблемы с алкоголем.

После оформления договоров сообщники Студеникина приходили в квартиры пенсионеров под разными предлогами. Однако убивали всегда одним и тем же способом — вкалывая сильное снотворное. В суде удалось доказать только два эпизода. Однако не исключено, что убийств было больше. Организатор преступления получил 19 лет колонии особого режима, двое его подельников — по 18 лет.

Дедушка, отзовись!

Сегодня соцсети пестрят предложениями от тех, кто предлагает старикам заботу и ласку в обмен на проживание в их квартире. Разумеется, с последующим переоформлением жилья на себя. В основном объявления размещают молодые женщины или мужчины, перебравшиеся в столицу и не имеющие возможности купить себе жилье. Некоторые уже обзавелись семьями и ищут варианты переехать к пенсионерам вместе с детьми.

"Я — молодая мама с ребенком в поиске пожилого одинокого человека для заключения договора ренты. Все моменты готова обсудить по телефону, со своей стороны порядочность гарантирую", — пишет некая Юлия на одном из форумов.

"Порядочная русская семья без вредных привычек заключит договор ренты с одиноким пожилым человеком в Москве или ближайшем Подмосковье. Гарантируем помощь по хозяйству, единовременную выплату в зависимости от вашего возраста и стоимости вашего жилья, а также ежемесячное содержание и оплату услуг ЖКХ. Если вы нуждаетесь в заботе добрых и честных людей, пожалуйста, пишите", — опубликовал сообщение пользователь Юрий.

Мы связались с Юрием. По его словам, он ищет жилье для себя и семьи. Планирует заключить договор ренты с пожилым человеком и прописать все условия сделки. "Все зависит от квартиры. Если жилье будет нормальное, то мы планируем там проживать", — прикидывает мужчина.

При таком огромном массиве предложений невозможно выяснить, когда люди действительно хотят помочь и старикам, и себе, а когда благими намерениями прикрыт мошеннический сговор.

Желающие заполучить квартиру чаще всего втираются в доверие и первое время действительно стараются выполнять все условия. Однако потом могут подсунуть пожилому человеку договор дарения или купли-продажи. И все: прощай, квартира. Это в лучшем случае.

Как сообщали местные СМИ, в Томске несколько лет подряд группа риелторов таким образом обманывала бабушек и дедушек: никто из стариков не подумал, что договоры о ренте с иждивением без нотариуса не заключаются, поэтому спокойно ставили подпись. В итоге пенсионеров выкидывали из квартир и отправляли в хоспис.

Директор одного из агентств недвижимости Наталья Пурвин прокомментировала корреспонденту РИА Новости, что возможность оформления договоров пожизненной ренты существует давно, но в последние годы это стало популярным. Единой формы нет, чем и пользуются мошенники. Так, из-за юридической безграмотности пенсионеры зачастую даже не подозревают, что их обманывают, и, ничего не подозревая, подписывают бумаги.

Пурвин предупреждает: договор должен быть заверен нотариально и зарегистрирован в Росреестре. В случае разногласий между сторонами сделка расторгается только в судебном порядке. Это обычно отпугивает черных риелторов.

"Будущий владелец квартиры берет на себя походы в магазин, покупку продуктов, одежды, лекарств, оплату коммуналки и ремонт в квартире. Действие договора прекращается в момент смерти пожилого человека. Иногда новый владелец квартиры обязан за свой счет организовать похороны бывшего владельца жилья", — разъясняет директор агентства недвижимости.

Небедные родственники

Нередко люди, оформляющие договоры, попадают в ловушку собственной неосведомленности. Например, плательщик может умереть раньше, чем пенсионер. Либо после смерти у рентополучателя могут объявиться наследники и попытаться оспорить сделку через суд.

"Моя знакомая нашла одинокую бабушку, оформила ренту, — рассказывает Ксения, которая тоже ищет пожилого человека, чтобы помогать ему при жизни, а потом перебраться в его жилье. — Она вложила кучу денег в ремонт этой квартиры и в содержание пенсионерки. Через несколько лет нашелся родственник этой бабушки, который забрал ее к себе и оформил завещание на эту квартиру. Теперь моя знакомая судится третий год. Врагу не пожелаешь".

По мнению Пурвин, в этом случае договор, скорее всего, был составлен неправильно: если бы все было прописано, выиграть родственникам было бы сложно.

Самый популярный обман

Согласно данным Росстата, почти четверть пенсионеров в России живут в одиночестве. В первую очередь именно они — потенциальные жертвы мошенников. Под видом соцработников преступники усыпляют бдительность стариков и предлагают незаконные сделки. Адвокат Владимир Старинский объясняет, что заключение липовых договоров для оформления имущества в собственность — самая популярная уловка мошенников.

Если пенсионер подписал такой документ, расторгнуть просто так его невозможно, тем более если злоумышленник выселил старика в хоспис или выбросил на улицу. Именно поэтому пенсионеру, если он дееспособен, чтобы обезопасить себя, нужно сразу подключать к процессу оформления документов третью сторону — знакомых, соседей, органы опеки или хотя бы участкового. Решение подобных вопросов в одиночку чревато трагическими последствиями.