Нарышкин назвал приоритеты в работе РИО на 2018 год

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Мероприятия, связанные с 75-летними юбилеями битв под Сталинградом и на Курской дуге, будут одними из приоритетов работы Российского исторического общества (РИО) в 2018 году, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он выступил в понедельник на итоговом заседании президиума РИО и Совета фонда "История Отечества". Нарышкин в числе прочего рассказал о планах Российского исторического общества на будущий год.

"В числе наших неизменных приоритетов, безусловно, переломные события Великой Отечественной войны. В наступающем году нам предстоит отметить 75-летие великих побед Красной Армии, советского народа под Сталинградом и Курском", — сказал Нарышкин.

Также в числе главных тем работы РИО в 2018 году будут события, связанные со столетием выхода России из Первой мировой войны, и мероприятия, посвященные развитию отечественной правовой культуры, связанные со 100-летием первой конституции РСФСР и 25-летием современной конституции России, сообщил Нарышкин.

Помимо этого, среди планов РИО — мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения основателя Российского исторического общества, императора Александра II и философа, экономиста Карла Маркса, писателя Ивана Тургенева и 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, добавил председатель РИО.

"Отдельно следует упомянуть и важные вехи в развитии российской исторической науки. Впереди нас ждет 100-летие российской архивной службы и, конечно же, столетний юбилей российской археологической науки", — сказал Нарышкин.

"Я убежден, что и у Российского исторического общества, и у фонда "История Отечества" достаточно опыта, знания и сил для того, чтобы охватить вниманием эти и другие события нашей истории", — добавил он.