Путин поздравил с юбилеем обозревателя НТВ Владимира Кондратьева

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

В ходе встречи главы государства с руководством палат Федерального Собрания Путин обратил внимание на журналиста, который стоял в стороне и уже собирался покинуть Екатерининский зал Кремля, поскольку открытая часть встречи завершалась.

"Владимир Петрович не уходите. Владимир Петрович — он из ветеранов средств массовой информации, электронных, в России, ему вчера исполнилось 70 лет. Владимир Петрович, мы Вас поздравляем", — обратился Путин к журналисту.

Участники совещания, среди которых были спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, поддержали поздравление аплодисментами.