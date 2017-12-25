Более 300 детей получили награды МЧС за отвагу в экстремальных ситуациях

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Более 300 детей в 2017 году получили ведомственные награды МЧС за мужество и отвагу в экстремальных ситуациях при спасении людей, сообщил начальник кадрового департамента МЧС, генерал-майор Игорь Кобзев.

"За 2017 год госнаградами награждено более 160 человек, ведомственными наградами МЧС более 90 000 человек. Более 300 мальчишек и девчонок, проявивших мужество и отвагу в экстремальных ситуациях при спасении погибавших, также награждены ведомственными наградами и отмечены в почетной номинации "Дети-герои" конкурса профессионального мастерства Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", — сказал он в интервью "Российской газете".