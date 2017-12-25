МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Изучение новейшей истории России в школе нужно вести два года вместо одного — и в 10, и в 11 классах, чтобы школьники в полной мере могли изучить тот период времени, в котором живут, считает директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

"Мне кажется, существует проблема в том, что весь ХХ век, всю историю России ХХ века с ее огромным объемом и сложностью проблем ученики должны осилить за один десятый класс. В одиннадцатом (классе) уже истории России нет, там есть другие предметы. Но мне кажется, это нереально за один десятый класс освоить всю историю нашей страны за богатейший на события век", — сказал Петров на итоговом заседании президиума Российского исторического общества (РИО) и Совета фонда "История Отечества".

Он рассказал, что обратился к председателю РИО Сергею Нарышкину с предложением перейти к системе, когда история России ХХ века изучается в двух классах — в десятом и одиннадцатом.

"Тогда мы получим на выходе, что одиннадцатый класс ученики заканчивают со знанием того периода истории, который они непосредственно переживают, новейшей истории России, включая начало этого тысячелетия, которые иначе пропадают в их взглядах, мне кажется, и в их памяти за одиннадцатый класс", — пояснил историк.