МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Изучение новейшей истории России в школе нужно вести два года вместо одного — и в 10, и в 11 классах, чтобы школьники в полной мере могли изучить тот период времени, в котором живут, считает директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
Он рассказал, что обратился к председателю РИО Сергею Нарышкину с предложением перейти к системе, когда история России ХХ века изучается в двух классах — в десятом и одиннадцатом.
"Тогда мы получим на выходе, что одиннадцатый класс ученики заканчивают со знанием того периода истории, который они непосредственно переживают, новейшей истории России, включая начало этого тысячелетия, которые иначе пропадают в их взглядах, мне кажется, и в их памяти за одиннадцатый класс", — пояснил историк.