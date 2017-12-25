Закон об иноагентах надо совершенствовать, заявил Путин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский закон об иноагентах нуждается в совершенствовании, но нужно исключить внутриполитическое вмешательство извне, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании. Но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которых создавался. А именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую либо через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны. Вот собственно в этом весь смысл был", — сказал Путин, выступая на встрече с руководством палат Федерального Собрания.