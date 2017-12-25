Матвиенко призвала заняться реконструкцией детских больниц

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила президента России Владимира Путина распространить программу реконструкции детских поликлиник на детские больницы.

"В ваших демографических инициативах есть очень важная мера — поддержка детских поликлиник. Я бы просила вас распространить эту меру и на детские больницы. Положение в детских больницах очень сложное. 16% детских больниц нуждаются либо в комплексной реконструкции, либо в капитальном ремонте, либо просто в сносе", — сказала Матвиенко на встрече главы государства с парламентариями.

"По поводу больниц детских, вы поставили вопрос о том, чтобы заняться нам не только детскими поликлиниками, но и больницами. Валентина Ивановна, я уже говорил об этом, что речь идет о поликлиниках и поликлинических отделениях больниц детских", — ответил Путин.

Матвиенко уточнила, что речь идет о детских больницах, стационарах. "А стационары в плохом состоянии реально, Владимир Владимирович", — пояснила она.

"Хорошо, посмотрим тогда", — обещал Путин.