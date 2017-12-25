Кадыров создал в Telegram аккаунт для обратной связи

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров создал аккаунт в Telegram для обратной связи, сообщив об этом на своем канале в соцсети.

"Мне неоднократно пересылали сообщения, и я сам некоторые читал у вас о том, что в Телеграме есть один недостаток — невозможность обратной связи. Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать. Также можно писать и в директ в соцсети Mylistory, где я создал аккаунт", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Чечни завел аккаунт в новой социальной сети Mylistory после того, как его профиль в Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.