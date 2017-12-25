10 тысяч человек примут участие в очном этапе олимпиады "Я – профессионал"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около 10 тысяч человек успешно прошли отборочный онлайн-этап по 27 направлениям олимпиады студентов "Я — профессионал". Они получили право принять участие в заключительном, очном этапе и подать заявки на зимние школы, сообщает пресс-служба проекта.

С 25 декабря каждый участник олимпиады может узнать свой результат онлайн-этапа в личном кабинете на сайте проекта, а также проверить, получил ли он допуск на заключительный этап олимпиады, который будет проходить 27-30 января на площадках различных вузов в 40 городах страны.

Через личный кабинет также можно выбрать площадку для очных соревнований и подать заявку на одну из 11 зимних школ. Сделать это можно до 8 января включительно.

На зимних школах будущие профессионалы встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний — партнеров проекта. Лекции и мастер-классы известных российских ученых и экспертов, тренинги ведущих HR-консультантов, деловые игры, дебаты, дискуссии и неформальное общение с самыми мотивированными будущими коллегами со всей страны позволят участникам получить знания и компетенции для начала успешной карьеры.

"Одна из задач школ — предоставить студентам возможность заглянуть в будущее выбранных профессий и узнать о последних трендах непосредственно от тех, кто эти тренды формирует", — говорит руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Для участия в зимних школах по большинству направлений нужно будет пройти дополнительный отбор, написав мотивационное письмо. Каждую зимнюю школу смогут посетить до 150 человек.

После зимних школ и заключительного этапа олимпиады, в период с 19 февраля по 2 марта, будут названы имена победителей. Более 50 золотых медалистов получат денежные премии — для бакалавров сумма составит 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов — 300 тысяч. Победитель имеет право распорядиться этими средствами по своему усмотрению.

Более 1 тысячи победителей и призеров пройдут стажировки в крупных российских компаниях. Они будут длиться не менее трех месяцев, многие из них будут оплачиваемыми.

Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны. Также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу "Молодые профессионалы", доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний.

"Я — профессионал" является частью открытой платформы "Россия — страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Всего на олимпиаду поступило почти 295 тысяч заявок из 46 стран мира.