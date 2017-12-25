Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы переведены в повышенную готовность и в круглосуточном режиме продолжают уборку городских территорий от снега, сообщил журналистам в понедельник заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало до 7 сантиметров снега. Работы по уборке Москвы ведутся в непрерывном режиме", — рассказал Бирюков.

Он уточнил, что снегоуборочная техника за последние сутки несколько раз выходила на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"В Москве продолжаются повсеместные работы по вывозу снега с объектов дорожного хозяйства, уборке пешеходных зон и других городских территорий, очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи", — сказал вице-мэр, добавив, что снегопад в городе еще продолжается, и в ближайшие сутки может выпасть еще до 4 сантиметров снега.

Он обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, а также попросил пешеходов быть осторожными при движении по тротуарам и пешеходным зонам.