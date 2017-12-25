Минздрав напомнил, что значит вести здоровый образ жизни

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Больше 60% россиян считают, что ведут здоровый образ жизни, на самом деле только пятая часть из них действительно привержена ему, сказал на пресс-конференции главный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"Шестьдесят три процента граждан РФ уверены, что ведут здоровый образ жизни… все они должны удивиться, что в лучшем случае только пятая часть из них чуть-чуть приближаются в действительно здоровому образу жизни", — сказал Бойцов.

По его словам, большинство людей не соблюдает самые простые правила: есть в день не менее 400 граммов овощей и фруктов, заниматься физкультурой не менее 30 минут, не курить.