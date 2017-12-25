В Крыму приняли обращение к Генассамблее ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Президиум Госсовета Республики Крым принял обращение к Генеральной ассамблее ООН в связи с принятой ранее резолюцией по ситуации в области прав человека на полуострове.

"Считаем, что принятый документ не соответствует основным принципам и положениям ООН, заложенным во Всеобщей декларации прав человека, которая является базисным международным документом в сфере поощрения и защиты прав и свобод человека, а также другим международно-правовым актам в правозащитной области. Крымчанам досадно наблюдать этот процесс, в том числе потому, что решение о создании Организации Объединенных Наций принималось на крымской земле", — говорится в обращении.

По мнению депутатов крымского парламента, резолюция также игнорирует закрепленное в уставе ООН, международных пактах по правам человека и декларации 1970 года право народов на самоопределение, реализованное в ходе референдума в марте 2014 года.

"Альтернативой являлась гражданская война, кровопролитие, которое продолжалось бы до настоящего времени. Тем более, что во главе украинского государства продолжают находиться в том числе те, кто скрывает под маской демократии свои профашистские, антигуманные взгляды", — уточняется в документе.

Президиум подчеркивает, что принятие резолюции ООН было инициировано Украиной — государством, чье руководство систематически нарушает права крымчан.

"Обращаемся к представителям стран — участниц ООН. Уважаемые коллеги! В очередной раз предлагаем посетить Крым и самим дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека в нашей Республике. С особым нетерпением будем ждать визита парламентариев из тех стран, которые поддержали предложенный Украиной проект Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", — приглашают своих коллег крымские парламентарии.

Глава Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что крымский парламент обратится в МИД РФ, "чтобы нам оказали содействие и наше обращение дошло до адресата".

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. "За" проголосовали 70 государств, против — 26, воздержались — 76. Среди тех, кто поддержал инициативу, — большинство европейских стран и США, а также Грузия.

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