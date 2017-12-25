МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Итоговое сочинение успешно написали 98% выпускников российских школ, остальные участники экзамена не смогли написать сочинение нужного объема, либо эксперты признали их работы несамостоятельными, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Итоговое сочинение, которое проводилось 6 декабря, успешно написали 98% участников, "незачет" получили около 2%. В основной срок в написании итогового сочинения приняли участие более 645 тысяч человек, из них более 642 тысяч — выпускники текущего года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 0,67% выпускников текущего года не смогли написать сочинение нужного объема, который составляет не менее 250 слов, а 0,77% итоговых сочинений были признаны экспертами образовательных организаций несамостоятельными.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Сочинение также может быть представлено абитуриентом при приеме в вуз. Его результат вуз вправе учесть в числе индивидуальных достижений поступающего, начислив ему дополнительные баллы к сумме результатов ЕГЭ.

Направлениями тем для итогового сочинения в этом году стали: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество". В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Темы сочинений были объявлены участникам за 15 минут до начала экзамена.

Обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки — 7 февраля и 16 мая 2018 года.