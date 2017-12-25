Песков прокомментировал блокировку аккаунтов Кадырова в соцсетях

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях вызывают обеспокоенность, подобные действия не добавляют реноме этим социальным сетям, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.

"Подобные действия также вызывают обеспокоенность, это не может не вызывать обеспокоенность. Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит осмыслению", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность ответа на эти шаги, Песков подчеркнул, что "пока не обсуждается".