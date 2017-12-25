В Госдуме оценили перспективы появления роботов в журналистике

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Шансы на появление роботов в журналистике высоки, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"Уже есть примеры, когда робот-журналист, если я не ошибаюсь, в "Вашингтон пост" за прошлый год написал порядка 800 заметок, и они специально ставили их на сайт, не анонсирую о том, что это заметку написал журналист-робот, и проинформировали об этом по итогам года", — сказал Левин на пресс-конференции в Москве.

"С учетом того, что, в общем, тенденция в обществе — то, что люди перестают читать большие материалы, короткие заметки читают, выжимки, то шансы роботов в журналистике, к сожалению, крайне высоки", — отметил парламентарий.