Вслед за Кадыровым. Более 30 тысяч человек создали страницы в Mylistory

ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Более 30 тысяч человек создали страницы в новой социальной сети Mylistory после того, как там после блокировки аккаунта в инстаграме зарегистрировался глава Чечни Рамзан Кадыров, о чем появилась запись на сайте главы и правительства региона.

"После того, как в этом приложении зарегистрировался Рамзан Кадыров, профили которого в Instagram, Facebook были заблокированы, количество скачиваний резко возросло. Вслед за главой республики свои страницы в новом приложении создали на сегодняшний день уже 30 тысяч человек. И количество их неукоснительно растет", — говорится в сообщении.

После закрытия страницы главы Чечни инстаграм покинули спикер парламента Магомед Даудов и парламент в полном составе из 41 человека. Следом свои аккаунты начали удалять республиканские министры и чиновники, оставляя уведомления о том, что уходят в новую сеть Mylistory и агитируя подписчиков последовать за ними.

Приложение Mylistory доступно AppStore для пользователей устройств Apple. Автором приложения значится Магомед Эсханов. Ранее Кадыров заявлял, что Mylistory разрабатывается в Чечне как альтернатива западным соцсетям и полноценно заработает после Нового года.

В сообщении также отмечается, что Mylistory обогнала Periscope, Tumbler и другие приложения по частоте скачиваний в разделе социальных сетей в AppStore.