В Москве будут продавать сувениры с функцией проездного билета "Единый"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сувенирные магниты "Единый", на которые поездки можно будет записать только один раз, а по их истечению сохранить проездной на память о Москве и ее метро, появятся в столичном метрополитене, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сувенирные магниты с функцией транспортного билета "Единый" появятся в сувенирных магазинах и на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в январе. На магнит можно будет записать билеты на одну, две, 20 или 40 поездок только один раз. Сувениры выпустят тиражом 15 тысяч экземпляров", — говорится в материале портала.

Как рассказал порталу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, после поездки билет можно будет сохранить в качестве сувенира. По его словам, это особенно актуально для туристов, которые после посещения столицы смогут повесить такой магнит на холодильник в качестве приятного воспоминания о поездке в московском метро.

Сообщается, что внешне магнит оформлен в стиле транспортного билета "Единый". Отличие состоит в том, что такой проездной можно крепить к металлическим поверхностям. На лицевой стороне магнита изображен Покровский собор на Красной площади — одна из главных достопримечательностей столицы.

По данным портала, магнитом можно оплатить проезд везде, где работает билет: в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), наземном транспорте. Цена магнита составит 100 рублей без учета стоимости поездок. Пополнить его можно в кассах метрополитена или с помощью мобильного приложения "Метро Москвы". Магниты можно будет купить во всех сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская".