Прокуратура Москвы предостерегла Яшина от проведения несогласованных акций

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает главу муниципального совета депутатов района Красносельский Илью Яшина от проведения несанкционированного митинга, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, Мещанская межрайонная прокуратура проверила соблюдение федерального законодательства о массовых мероприятиях. Ведомство установило, что Яшин распорядился провести в сквере Лермонтовской площади в Москве несанкционированный митинг под видом собрания жителей муниципального округа.

Глава совета депутатов района Красносельский Илья Яшин заявлял, что 11 декабря "уведомил префектуру ЦАО" о проведении 24 декабря акции в Лермонтовском сквере в центре Москвы.Однако глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил РИА Новости, что заявку на проведение таких мероприятий нужно подавать минимум за месяц.

По этой причине префектура ЦАО отказала Яшину в проведении акции. Прокуратура Москвы предупредила его об административной ответственности в случае проведения несогласованного мероприятия.

Позже Мосгорсуд удовлетворил иск депутата от округа Красносельский Алефтины Базеевой, оспорившей решение совета депутатов муниципального района о проведении 24 декабря несогласованного "праздника" "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере. МВД попросило горожан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. Правоохранительные органы примут необходимые меры по пресечению этого мероприятия, отметили в ведомстве.

По данным МВД по Москве, на несанкционированную акцию пришли около 300 человек. Из них половина — блогеры и журналисты. Организаторам акции грозит наказание за административное нарушение.

