ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Женщин и детей, которых с подконтрольных террористической организации "Исламское государство"* территорий в Сирии перевезли в Афганистан, также будут эвакуировать в Россию, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.

Ранее он рассказал, что за два года действий в Сирии в Россию "94 детей и женщин вернули". Кадыров заявил, что к нему поступила информация о женщинах и детях, которых бросили в Афганистане и без документов.

"Ко мне сегодня обратились… Дети, женщины, которые потеряли мужей, находятся в Афганистане. Не знают, куда обратиться, боятся за свою жизнь и своих детей. Сегодня над этим работаем… Когда настигла опасность в Сирии, их перевезли в Афганистан и бросили, их мужья уехали и не вернулись. Они там месяцами находятся и не знают, что делать, без документов", — сказал Кадыров.