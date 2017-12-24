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Общество

"Его манил Иннополис". Что говорят о самом технологичном городе России

08:0024.12.2017
(обновлено: 17:00 24.12.2017)
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© Фото : Пресс-служба города ИннополисУниверситет ИннополисУниверситет Иннополис
© Фото : Пресс-служба города Иннополис

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ануш Долуханян. Идеальные дороги, отсутствие пробок, огромный IT-комплекс и общение с мэром города в Telegram. Все это реалии одного российского города, который появился всего несколько лет назад. Иннополис находится в Татарстане. О том, как устроена там жизнь и удобно ли записываться в поликлинику через интернет-бота, корреспонденту РИА Новости рассказали обитатели "города будущего".

Город Чекалин
© РИА Новости / Мария Савченко
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Артур Бойков, студент университета "Иннополис"

Зимой 2016-го я прочитал о том, что это за город, как поступить в университет "Иннополис", прошел отбор, а уже в августе переехал. Мне захотелось учиться именно в этом вузе, потому что здесь преподают действительно нужные предметы. Мы не изучаем то, что не пригодится на практике, поэтому не приходится делить курсы на полезные и не очень. Все обучение проходит на английском.

Университеты в своем городе я вообще не рассматривал, а с другими возникала куча проблем — начиная от общежития и заканчивая финансовыми вопросами. А в Иннополисе хорошие стипендии, не нужно писать кучу бумажек, да и много других классных бонусов для студентов.

К примеру, недавно я ездил на хакатон с командой, поездку оплачивал университет. Схема максимально простая: подал заявку через специальную форму, написал отчет — деньги на билеты и проживание получил вместе со стипендией. Еще для студентов открыта бесплатная автошкола, а зимой предоставляют бесплатный прокат горнолыжного снаряжения и билеты на склон.

© Фото : Из личного архива Артура БойковаЖивет в Иннополисе полтора года
© Фото : Из личного архива Артура Бойкова
Живет в Иннополисе полтора года

Несмотря на то что в городе сейчас живут две-три тысячи человек, инфраструктура очень хорошая. По факту есть практически все для комфортной жизни. Для меня самое важное — безопасность. Иннополис, на мой взгляд, — одно из немногих мест, где не страшно гулять вечерами.

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© Anthony WALLACE / AFP
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Фактически у каждого заведения есть чат в Telegram, это очень удобно. Можно посмотреть меню, задать вопрос, заказать пиццу или забронировать столик буквально за пару минут.

Помимо университета и четырех корпусов общежития, в городе есть 16 многоквартирных домов. Сейчас все они заполнены, строится еще комплекс на 730 квартир. Есть и коммерческое жилье в комплексе таунхаусов. Также имеются технопарк с офисами компаний, медцентр, где круглосуточно и без перерывов дежурит терапевт, а также спорткомплекс со стадионом.

© Фото : Пресс-служба города ИннополисСпорткомплекс в Иннополисе
© Фото : Пресс-служба города Иннополис
Спорткомплекс в Иннополисе

Каждую неделю в Иннополисе проводят фермерские ярмарки. Из заведений у нас есть бар, кафе, пиццерия и несколько служб доставки еды. Единственный момент: никто не работает ночью, поэтому продуктами нужно запасаться заранее. Есть здесь и почта, и отделения некоторых банков, которые работают по будням.

Шаттлы до Казани ходят в среднем раз в час. Раньше проезд был бесплатный, сейчас — за деньги, но это компенсируется комфортом и частотой рейсов.

© Фото : Пресс-служба города ИннополисУниверситет "Иннополис"
© Фото : Пресс-служба города Иннополис
Университет "Иннополис"

С одной стороны, в городе — тишина и спокойствие, и это радует: хочется больше гулять, искать что-то красивое вокруг. С другой — жизнь здесь очень размеренная. А мне, к примеру, нужен высокий ритм, когда все вокруг двигаются с бешеной скоростью, — так я сам больше успеваю.

Главная моя проблема зимой — сильный ветер. Из-за него не хочется никуда выходить, хотя расстояния здесь минимальные. Конечно, высадили деревья, чтобы они защищали от ветра, но чтобы они выросли, нужно несколько лет.

Лейсан Рамазанова, домохозяйка

© Фото : Из личного архива Лейсан РамазановойЛейсан Рамазанова — жительница Иннополиса
© Фото : Из личного архива Лейсан Рамазановой
Лейсан Рамазанова — жительница Иннополиса

Мы приехали в Иннополис всей семьей, состоящей из пяти человек, когда город еще не был официально открыт. Заселились — и через четыре дня состоялось его торжественное открытие. Супруга пригласили сюда на работу. На подъем мы легкие, поэтому переехали, не раздумывая: очень интересен сам проект, это что-то новое, а мы как бы первооткрыватели.

Мужчина пользуется интернетом на телефоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Таттелеком, Huawei и минсвязи Татарстана будут развивать 5G в Иннополисе

В нашей семье главное развлечение — спортивный комплекс. Мы ходим туда постоянно. Рядом есть горнолыжный склон, до которого всего 15-20 минут пешком. Там можно покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге, а летом работает гольф-клуб.

Еще из развлечений — бар с шикарными бургерами за 350 рублей и пиццерия. Средний чек на пятерых — 2000 рублей. Если становится скучно, можно доехать за час до Казани.

По городу удобнее всего перемещаться пешком. Кто-то ездит на велосипеде. Один молодой человек даже зимой на нем передвигается. А вообще, летом курсирует бесплатный электробус, а в другое время года — обычный автобус. Расписание всегда можно найти с помощью бота в Telegram.

Недавно у нас был разработан бот "Инна". Это консьерж-сервис, который отвечает на все вопросы. Например, о прокате лыж, режиме работы организаций и так далее.

Мои дети ходят в школу. Сегодня там учатся около 170 человек. Во всех классах — строго до 15 детей, потому что к каждому должен быть индивидуальный подход. В школе есть предметы с IT-уклоном, такие как робототехника и кодинг. Мой сын учится в первом классе, однако уже ходит на кодинг. Он возвращается домой и говорит: "Мама, мне нужно покодить".

© Фото : Пресс-служба города ИннополисЖилой комплекс города Иннополис
© Фото : Пресс-служба города Иннополис
Жилой комплекс города Иннополис

Чувствуется, что мы все-таки в IT-городе. Это проявляется даже в мелочах: открыть дверь в квартиру мы можем не только ключом, но и с помощью отпечатков пальцев. Мне Иннополис очень нравится. Надеюсь, что до пенсии тут и останемся.

Ирина Тиличеева, сотрудник компании Барс ГРУ

© Фото : Из личного архива Ирины ТиличеевойЖивет в Иннополисе чуть больше года
© Фото : Из личного архива Ирины Тиличеевой
Живет в Иннополисе чуть больше года

Мой муж очень сильно хотел переехать сюда. Он работает в сфере IT, поэтому его манил этот город. Он долго выяснял подробности о жизни здесь, а в прошлом году поступил в магистратуру университета "Иннополис". Так мы оказались здесь.

Учебный корпус университета в Иннополисе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Приехали из Красноярска. Здесь обстановка уютней, практически все друг друга знают. И очень безопасно, что хорошо для детей. А также чисто, потому что в городе нет заводов и предприятий. Природа рядом, воздух свежий. И везде хороший бесплатный интернет.

Мои дети ходят в детский сад. В Красноярске государственный садик нас не устраивал, поэтому мы отдали их в частный. А здесь у нас государственный, и мы приятно удивлены уровнем образования и качеством услуг. Здешний детский сад не только не уступает частному в Красноярске, но и превосходит его.

© Фото : Пресс-служба города ИннополисОсобая экономическая зона Иннополиса
© Фото : Пресс-служба города Иннополис
Особая экономическая зона Иннополиса

По городу я чаще всего передвигаюсь на машине: мне важно быстро попасть из одной точки в другую, но это все равно занимает максимум минут пять. А если хочется пройтись, — от одного конца города до другого пешком 20 минут.

Здесь не так много развлечений. Но основное есть. Летом работал открытый кинотеатр. Пока в городе только один продуктовый супермаркет — "Бахетле", но сейчас идет ремонт в помещении, где откроется "Пятерочка".

Вся коммуникация в городе организована через Telegram. Это очень удобно: есть общегородские чаты, чаты жителей, есть группы родителей и воспитателей. Нам регулярно отправляют видео- и фотоотчеты о том, как проходят занятия у детей. Можно записаться к врачу через бота в сети, а также заказать в "Бахетле" продукты.

© Фото : Пресс-служба города ИннополисДень рождения города Иннополис
© Фото : Пресс-служба города Иннополис
День рождения города Иннополис

Я полюбила Иннополис. Изначально муж горел идеей переехать, но меня его затея настораживала. Прожив здесь полтора года, я стала другими глазами смотреть на большие города. В городе-миллионнике кругом множество людей, но при этом ты можешь чувствовать себя одиноким. Здесь не так много жителей, но все тесно общаются.

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7 пользователей оставили 8 комментариев
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Alex Capilat
Преподавание на английском... А если статистика сколько выпускников осталось работать в России?
08:37
24.12.2017
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В В
Классный "Хогвардс".
Главное чтобы результат, который из него выходит,
с руками отрывался российскими работодателями, а те смогли их реализовать и соответственно оплачивать.
Не конвертируя все это в экономику ни когда не получиться ни дать полную саморелизацию, ни оплатить труд соответственно.
Вспоминается структура нашего экспорта, прокол Чубайса с точными интрументами и недавний конфликт с турбинами в Крыму.
09:31
24.12.2017
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