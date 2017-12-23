В Хакасии нашли нарушения в работе органов опеки, изъявших 7 детей из семьи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Советники детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой нашли нарушения в работе органов опеки в Хакасии, где ранее из приемной семьи изъяли семь детей, сообщается в субботу на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
"Сегодня советники Анны Кузнецовой посетили семью Лицегевич, проверили жилищные условия, поговорили с приёмной мамой, соседями, встретились с мальчиком в новой приёмной семье. Кроме того, проверяется вся необходимая документация в опеке и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, уже выявлен ряд серьёзных нарушений", — говорится в сообщении.
В частности, с нарушениями был заключен и договор о приемном родителе, когда месяц назад девочку из семьи Лицегевич передавали в другую приемную семью.
"Территориальными органами опеки не защищаются и имущественные права несовершеннолетних, в частности, это касается средств сирот, размещённых на невыгодных вкладах в банках, а также алиментных выплат. Имеются серьёзные вопросы и к работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, профилактическая работа практически не ведётся", — отмечается в релизе.
По итогам инспекции пройдет совещание с участием представителей всех региональных уполномоченных ведомств, а также рабочая встреча советников Кузнецовой с и.о. главы Хакасии Виктором Зиминым.