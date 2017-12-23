В Хакасии нашли нарушения в работе органов опеки, изъявших 7 детей из семьи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Советники детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой нашли нарушения в работе органов опеки в Хакасии, где ранее из приемной семьи изъяли семь детей, сообщается в субботу на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Ранее СМИ сообщили, что у жительницы Хакасии служба опеки изъяла семерых детей из-за того, что волосы ее четырехлетнего сына посчитали слишком длинными для мальчика. Сенатор Елена Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки. Кузнецова отметила, что разберется в ситуации, и даст оценку действиям сотрудников органов опеки. Глава Хакасии Виктор Зимин взял ситуацию под личный контроль, а региональное управление СК и прокуратура начали проверку действий органов опеки. В пятницу суд Боградского района удовлетворил требования стороны защиты в полном объеме и обязал вернуть изъятых детей в приемную семью.

"Сегодня советники Анны Кузнецовой посетили семью Лицегевич, проверили жилищные условия, поговорили с приёмной мамой, соседями, встретились с мальчиком в новой приёмной семье. Кроме того, проверяется вся необходимая документация в опеке и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, уже выявлен ряд серьёзных нарушений", — говорится в сообщении.

В частности, с нарушениями был заключен и договор о приемном родителе, когда месяц назад девочку из семьи Лицегевич передавали в другую приемную семью.

"В опеке утверждали, что это якобы кровный родственник ребенка, что впоследствии не подтвердилось. Более того, новый опекун девочки не имеет права брать ребенка на воспитание, так как не прошел школу приёмных родителей", — отмечает пресс-служба омбудсмена.

"Территориальными органами опеки не защищаются и имущественные права несовершеннолетних, в частности, это касается средств сирот, размещённых на невыгодных вкладах в банках, а также алиментных выплат. Имеются серьёзные вопросы и к работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, профилактическая работа практически не ведётся", — отмечается в релизе.

По итогам инспекции пройдет совещание с участием представителей всех региональных уполномоченных ведомств, а также рабочая встреча советников Кузнецовой с и.о. главы Хакасии Виктором Зиминым.