Силуанов рассказал, когда МРОТ повысят до прожиточного минимума

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вопрос повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума нужно будет решить в течение года-двух, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Решение президента о том, чтобы довести МРОТ до уровня прожиточного минимума. Мы должны решить вопрос максимально оперативно — в ближайшие год-два", — сказал он журналистам в кулуарах съезда ЕР.

Госдума приняла правительственный законопроект по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума 15 декабря. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.