Ректор МГУ заявил, что доволен политикой Минобрнауки в 2017 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что доволен политикой Минобрнауки в 2017 году и надеется, что в 2018 году будет меньше непродуманных реформ и больше внимания к качеству образования.

"Мне нравится политика Минобрнауки по итогам года. Мне кажется, руководство увидело хорошо проблемы школы, более-менее прекратились объединения университетов, которые не всегда были хорошо продуманы. Реализуется несколько программ: в области науки мы видим, что в связи со стратегией, которую принял президент, в области науки объявляются крупные гранты, Минобрнауки очень активно работает в этой сфере", — сказал Садовничий РИА Новости в кулуарах съезда "Единой России".

По его словам, руководство Минобрнауки в 2017 году сделало много позитивного и для ректорского сообщества.

"Будет правильно, если дальше будет меньше реформ непродуманных, а больше будет уделяться внимания качеству образования, чтобы университеты наращивали свое качество", — заявил ректор.