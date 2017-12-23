Путин заявил о необходимости постоянного развития страны

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал к развитию, поскольку устойчивость не является застывшей забронзовевшей конструкцией и в любой момент все может рассыпаться.
Он отметил, что эти уроки истории помнятся, "потому постоянно развиваем государственную политическую систему".
"Делаем ее (политическую систему) более гибкой, способной адаптироваться к быстрым переменам современного мира. Способность отвечать на запросы общества, граждан, на их растущее стремление активно участвовать в жизни страны — вот, на что мы должны ориентироваться", — добавил президент.