Топилин рассказал, какие меры помогут преодолеть бедность в России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Принятые меры, в том числе повышение МРОТ, новые демографические меры позволят определённым образом преодолеть бедность в РФ, нужно посмотреть, как сработают принятые меры, заявил министр труда Максим Топилин.

"Мы посмотрим, как сработают (принятые меры)", — сказал Топилин журналистам, отвечая на вопрос о сроках исполнения поручения президента о преодолении бедности в стране.

Он напомнил, что принят ряд мер по улучшению ситуации.

"МРОТ повышается два раза. Мы рассчитываем, что это очень серьёзно повлечёт за собой (снижение количества — ред.) тех, кто находится ниже черты по прожиточному минимуму, это очень серьёзная мера", — сказал Топилин.

"Зарплаты продолжаем повышать… кроме этого, ещё будут введены пособия по критериям нуждаемости демографические. Это все позволит нам эту тему безусловно определённым образом решить", — напомнил министр о принятых мерах во исполнение поручений президента.

Госдума приняла правительственный законопроект по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума 15 декабря. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.