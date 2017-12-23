Топилин рассказал, какие меры помогут преодолеть бедность в России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Принятые меры, в том числе повышение МРОТ, новые демографические меры позволят определённым образом преодолеть бедность в РФ, нужно посмотреть, как сработают принятые меры, заявил министр труда Максим Топилин.
Он напомнил, что принят ряд мер по улучшению ситуации.
"МРОТ повышается два раза. Мы рассчитываем, что это очень серьёзно повлечёт за собой (снижение количества — ред.) тех, кто находится ниже черты по прожиточному минимуму, это очень серьёзная мера", — сказал Топилин.
Госдума приняла правительственный законопроект по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума 15 декабря. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.