Путин на съезде ЕР призвал строить задачи на долгосрочную перспективу

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России" (ЕР), который поддержал его как кандидата на президентских выборах, заявил о необходимости строить задачи на долгосрочную перспективу, а не исходя из требований момента.

"Много, много задач и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочные перспективы развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что самое главное — это возможность объяснить россиянам, что и для чего делается, и на что рассчитываем.

"И тогда люди точно нас будут поддерживать и точно совершенно можно будет на них опираться. А если чего-то не получается, ясно и откровенно сказать: да, мы хотели так, получилось иначе, мы видим это и будем исправлять при вашей поддержке и вашей помощью", — сообщил Путин.